В Брянской области эвакуировали жителей рядом с пожаром на нефтебазе

Временно эвакуированы 32 жителя частного сектора из-за пожара на нефтебазе в Брянской области . Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Богомаз .

Он подтвердил информацию, что на нефтебазе горят четыре цистерны. По его словам, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Все противопожарные силы работают в усиленном режиме. Делается все возможное, чтобы ликвидировать горение.