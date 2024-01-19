Москвич устроил потасовку в вагоне метро
В вагоне поезда, следующего по Сокольнической линии метро, 22-летний москвич устроил потасовку с двумя другими пассажирами. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 19 января.
По ее словам, инцидент произошел на участке между станциями «Лубянка» и «Кропоткинская». Молодой человек спровоцировал ссору с двумя пассажирами, после чего принялся избивать их.
Преступление попало на видео.
Злоумышленник скрылся с места, а пострадавшие обратились за медицинской помощью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый задержан.
Похожее преступление произошло возле станции «Некрасовка» Некрасовской линии метро. Трое мужчин напали на местного жителя, избили его и похитили смартфон с наушниками.