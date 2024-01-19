Москвич устроил потасовку в вагоне метро

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В вагоне поезда, следующего по Сокольнической линии метро, 22-летний москвич устроил потасовку с двумя другими пассажирами. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 19 января.

По ее словам, инцидент произошел на участке между станциями «Лубянка» и «Кропоткинская». Молодой человек спровоцировал ссору с двумя пассажирами, после чего принялся избивать их.

Преступление попало на видео.

Злоумышленник скрылся с места, а пострадавшие обратились за медицинской помощью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый задержан.