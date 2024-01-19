В посылке из Москвы в Германию нашли флейту из человеческой кости

Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в отправляемой в Германию посылке ритуальную флейту из человеческой кости. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

"Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин), изготовленную из человеческой кости. Бандероль была отправлена из Москвы в Нюртинген (Германия). В декларации отправитель указал, что пересылает музыкальный инструмент", - заявили в службе.

Находку удалось выявить при помощи рентгеновской установки. Полая кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом была завернута в газету.

Экспертиза установила, что это ритуальный атрибут, который используют последователи тибетского буддизма. Его сделали из человеческой бедренной кости, на эпифиз был надет чехол из человеческой кожи. Изделие современное и не имеет палеонтологической или культурной ценности.