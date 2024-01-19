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Появились подробности о пожаре на нефтебазе под Брянском

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах Брянской области, куда украинский беспилотник сбросил боеприпас, составляет 1 тысячу квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Появились подробности о пожаре на нефтебазе под Брянском
© РИА Новости

По словам собеседника агентства, сейчас на территории горят четыре резервуара с бензином общим объемом в 6 тысяч кубометров.

На российской нефтебазе произошел пожар после попытки атаки дрона ВСУ

Напомним, что ранее о пожаре сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны РФ подавили беспилотник, однако при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

В результате инцидента никто не пострадал. По словам Богомаза, тушением занимаются пожарно-спасательные службы — к процессу привлекли 13 автоцистерн и пожарный поезд со 120 тоннами воды и 5 тоннами пенообразователя.

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