Появились подробности о пожаре на нефтебазе под Брянском

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах Брянской области, куда украинский беспилотник сбросил боеприпас, составляет 1 тысячу квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, сейчас на территории горят четыре резервуара с бензином общим объемом в 6 тысяч кубометров.

Напомним, что ранее о пожаре сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны РФ подавили беспилотник, однако при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.