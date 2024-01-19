Для тушения пожара в Брянской области применили поезд

На движение поездов инцидент никак не повлияет, заявили в МЖД. Власти также отметили, что дрон сбросил боеприпас во время того, как его уничтожали с помощью средств радиоэлектронной борьбы, передает RT у себя в телеграм-канале. Беспилотник ссбили в 6:40 по московскому времени, информации о пострадавших не поступало. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что сейчас в Брянской области действует желтый уровень опасности.