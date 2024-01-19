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Пожар в Брянской области тушат с помощью поезда

После атаки украинского беспилотника в Брянской области начался пожар на Клинцовской нефтебазе. В тушении огня задействовали поезд.

Для тушения пожара в Брянской области применили поезд
© РИА "ФедералПресс"

На движение поездов инцидент никак не повлияет, заявили в МЖД. Власти также отметили, что дрон сбросил боеприпас во время того, как его уничтожали с помощью средств радиоэлектронной борьбы, передает RT у себя в телеграм-канале. Беспилотник ссбили в 6:40 по московскому времени, информации о пострадавших не поступало. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что сейчас в Брянской области действует желтый уровень опасности.

Стратегически важные объекты находятся под усиленной охраной, а медицинские организации переведены в режим повышенной готовности. Фото: unsplash.com

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