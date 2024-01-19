$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

Mash: заслуженный артист России больше суток лежал мертвым в отеле Москвы

Telegram-канал Mash сообщил, что заслуженный артист России Михаил Шиленков найден мертвым в ванной одного из московских отелей. По информации канала, музыкант пролежал там больше суток, пока сотрудники не вызвали спецслужбы. В публикации уточняется, что предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Заслуженный артист России больше суток лежал мертвым в отеле Москвы
© News.ru

По данным Mash, солист Большого симфонического оркестра имени Чайковского готовился к концерту, который должен был состояться через неделю. В публикации сообщается, что Шиленков не реагировал на стуки сотрудников отеля, что вызвало у них обеспокоенность. По данным канала, приехавшие на вызов полицейские не обнаружили на теле признаков насилия, а судебно-медицинская экспертиза позднее подтвердила, что музыкант страдал от сердечных заболеваний, в том числе гипертонии, и имел проблемы с печенью.

Ранее MK.RU сообщило, что бывший председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова умерла в Москве. По информации издания, тело женщины нашли в квартире на Новочеремушкинской улицы. Как передает издание, по предварительной информации, смерть 74-летней Лукутцовой не носит криминальный характер. Согласно данным журналистов, она боролась с тяжелой болезнью.

Происшествия
Раиса Лукутцова
Международный комитет Красного Креста
Москва
Россия