Заслуженный артист России больше суток лежал мертвым в отеле Москвы

Telegram-канал Mash сообщил, что заслуженный артист России Михаил Шиленков найден мертвым в ванной одного из московских отелей. По информации канала, музыкант пролежал там больше суток, пока сотрудники не вызвали спецслужбы. В публикации уточняется, что предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

По данным Mash, солист Большого симфонического оркестра имени Чайковского готовился к концерту, который должен был состояться через неделю. В публикации сообщается, что Шиленков не реагировал на стуки сотрудников отеля, что вызвало у них обеспокоенность. По данным канала, приехавшие на вызов полицейские не обнаружили на теле признаков насилия, а судебно-медицинская экспертиза позднее подтвердила, что музыкант страдал от сердечных заболеваний, в том числе гипертонии, и имел проблемы с печенью.