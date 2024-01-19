В Перми из-за дебошира экстренно посадили рейс в Москву

Самолет, направлявшийся из Сургута в Москву, экстренно посадили в Перми из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщили в Telegram-канале центрального управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

Рейс приземлился в Перми вечером 18 января. Командир решил посадить самолет из-за пассажира 1983 года рождения, который «грубо нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу».

Посадка прошла штатно, агрессивного пассажира задержали полицейские. Затем его отправили на медицинское освидетельствование.

Центральное транспортное управление СК начало проверку.

В ноябре 2023 года Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта призвала Минтранс создать в России единый черный список пассажиров, которым будет запрещено летать в течение трех лет. В список предложили включать дебоширов и людей, куривших на борту.