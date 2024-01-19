В Севастополе ливень подтопил дома

В Севастополе обильные дожди, продолжающиеся последние сутки, привели к подтоплению ряда домов. Местные власти эвакуировали жителей подтопленной части и создали оперативный штаб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

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По его данным, в садовом товариществе "Сахарная Головка" в результате ливня подтопленными оказались около 40 участков, в том числе девять с жилыми домами.

"В домах воды нет", - уточнил губернатор.

В селе Гончарное подтоплено 14 домов, в Черноречье - семь и несколько участков. В Ромашковом тупике подтопило четыре дома, в два из них зашла вода. Из подтопленных домов эвакуировали 19 человек. Власти подготовили пункты временного размещения, но люди предпочли остаться у родственников.

Неспокойно было минувшей ночью и на автодорогах региона. На трассе Ялта - Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное - Ялта, Передовое - Широкое, Тыловое - Орлиное, Орлиное - Голубинка - Широкое вода переливала через дорожное полотно, вынося на проезжую часть щебень. Местные власти экстренно организовали укрепление дамбы пруда "Торопова дача" и расчистку от наносов русел рек Балаклавка, Кача и Бельбек. Спасатели дежурили у мостов, чтобы из-за подъема уровня воды, несущей ветки деревьев, там не образовались заторы.

"По моему поручению создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий обильного выпадения осадков на территории Севастополя", - сообщил губернатор.