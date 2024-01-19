На российской нефтебазе произошел пожар после попытки атаки дрона ВСУ

На территории нефтебазы в Клинцах Брянской области произошел пожар в результате попытки атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, средствам РЭБ Министерства обороны РФ удалось подавить БПЛА самолетного типа. Как уточняется, при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

В результате инцидента никто не пострадал, отметил Богомаз. Он сообщил о наличии возгорания резервуаров в обваловании. По словам главы области, сейчас процессом тушения занимаются пожарно-спасательные службы. Также Богомаз подчеркнул, что к процессу привлекли 13 пожарных автоцистерн.