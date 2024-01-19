"Пошли на дело": подростки пытались ограбить автовокзал в Приморье
Полиция проверяет информацию о налете подростков на кассу автовокзала в Большом Камне с пистолетом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Приморью.
Накануне в социальных сетях распространилась информация, что два несовершеннолетних пытались ограбить кассу, угрожая кассиру, предположительно, игрушечным оружием. Узнав от женщины, что в здании ведется видеонаблюдение, нападавшие испугались и убежали.
В полиции рассказали, что проводят проверку. Устанавливаются личности участников инцидента.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве, добавив, что заявлений в правоохранительные органы о происшествии не поступало.
Как сообщает «КП», инцидент произошел в четверг, 18 января, в 18:40 по местному времени. На кадрах видеонаблюдения видно, как дети подходят к окну кассы, а после смотрят в камеру и убегают. Комментаторы в социальных сетях предполагают, что подростки могли насмотреться криминальных сериалов и «пойти на дело».