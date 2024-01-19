"Пошли на дело": подростки пытались ограбить автовокзал в Приморье

Полиция проверяет информацию о налете подростков на кассу автовокзала в Большом Камне с пистолетом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Приморью.

Накануне в социальных сетях распространилась информация, что два несовершеннолетних пытались ограбить кассу, угрожая кассиру, предположительно, игрушечным оружием. Узнав от женщины, что в здании ведется видеонаблюдение, нападавшие испугались и убежали.

В полиции рассказали, что проводят проверку. Устанавливаются личности участников инцидента.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве, добавив, что заявлений в правоохранительные органы о происшествии не поступало.