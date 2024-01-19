В Белоруссии задержали агента СБУ

В Белоруссии задержан и помещен в СИЗО гражданин Украины, который по заданию спецслужб бывшей советской республики переправлял через границу на территорию Белоруссии оружие, взрывчатку и беспилотные летательные аппараты, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Задержанный организовал схроны в лесу. Вячеслав Бородия непосредственно переправлял свертки и кейсы на белорусскую территорию, а также двух белорусских граждан, которые на территории Белоруссии выполняли поручения спецслужб Украины. Вячеслав Бородий и Сергей Невмержицкий были завербованы украинскими спецслужбами, прошли подготовку в специальных учебных центрах на Украине и в соответствии с заданием доставляли в Белоруссию огнестрельное оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные беспилотники, привлекали к сотрудничеству белорусских граждан, которые по их поручению оборудовали места для хранения вышеперечисленных предметов.

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В ходе расследования были обнаружены и изъяты тайники с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами. Их планировалось использовать при подготовке и совершении взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающий промышленности, подготовке и совершении убийств государственных деятелей и журналистов. Уже установлены личности кураторов из числа сотрудников спецслужбы Украины, которые руководили деятельностью преступной группы. Злоумышленникам грозит наказание вплоть до смертной казни.

Бородий заявил, что несколько раз по заданию украинских спецслужб совершал вылазку в белорусские приграничные леса, доставляя свертки и кейсы и закапывая их на белорусской территории. Ему заплатили за это три тысячи долларов. В рамках одного из заданий он должен был забрать в белорусском лесу некоего молодого человека и застрелить его в случае отказа возвращаться на Украину.