СМИ сообщили новые данные о сгоревшем складе Wildberries

Здание склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Перебургом, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано. Об этом сообщили два источника на рынке страхования.

«Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», — сказал один из собеседников РБК.

Другой источник рассказал, что по его данным, в одной из крупных страховых компаний был застрахован только товар, а здание — нет.