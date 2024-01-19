СМИ сообщили новые данные о сгоревшем складе Wildberries

РБК: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован
Здание склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Перебургом, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано. Об этом сообщили два источника на рынке страхования.
«Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», — сказал один из собеседников РБК.
Другой источник рассказал, что по его данным, в одной из крупных страховых компаний был застрахован только товар, а здание — нет.
Ранее в Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries спустя сутки. После ЧП cиловики провели рейды в московских офисах Wildberries. Подробнее об этом в материале URA.RU.