$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

РБК: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован

Здание склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Перебургом, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано. Об этом сообщили два источника на рынке страхования.

СМИ сообщили новые данные о сгоревшем складе Wildberries
© РИА Новости

«Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», — сказал один из собеседников РБК.

Пожар века: на складе Wildberries сгорели более 10 млрд рублей

Другой источник рассказал, что по его данным, в одной из крупных страховых компаний был застрахован только товар, а здание — нет.

Ранее в Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries спустя сутки. После ЧП cиловики провели рейды в московских офисах Wildberries. Подробнее об этом в материале URA.RU.

Происшествия
1