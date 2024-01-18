СК завел дело против главы узбекского землячества за унижающий бойцов СВО пост

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремизме против главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова за публикацию о яйцах и бойцах спецоперации. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в пресс-службе СК.

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— Он (Баратов — прим. «ВМ») подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 282 УК (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), — говорится в сообщении.

В настоящее время Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. Кроме того, проводится установление всех лиц, причастных к совершению преступления, пишет Telegram-канал «Столичный СК».

Пост, о котором идет речь, был опубликован в соцсети «Одноклассники». Баратов прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников специальной военной операции на Украине.