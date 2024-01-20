Третье за неделю тело обнаружили на пляже в турецкой Анталье
Третье за неделю тело местные жители обнаружили на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщает агентство IHA.
Сотрудники отеля в районе Кадрие обнаружили тело молодой девушки на пляже, сейчас на месте работает полиция. Тело направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти, передает РИА «Новости».
В четверг обнаружили останки девочки около 10 лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach обнаружили тело без головы и правой руки.