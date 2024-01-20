Третье за неделю тело обнаружили на пляже в турецкой Анталье

Третье за неделю тело местные жители обнаружили на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

Сотрудники отеля в районе Кадрие обнаружили тело молодой девушки на пляже, сейчас на месте работает полиция. Тело направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти, передает РИА «Новости».