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На пляже отеля в Анталье нашли тело без головы

На пляж одного из пятизвездочных отелей Антальи выбросило тело без головы и правой руки. Об этом сообщает Haber Global.

На пляже отеля в Анталье нашли тело без головы
© globallookpress.com

Тело было найдено сотрудниками отеля, расположенного в районе Манавгат. Состояние тела не позволило установить пол и личность погибшего человека.

После осмотра полицейскими, судебным медиком и прокурором тело направили в Институт судебной медицины Антальи.

12 января турецкие спасатели обнаружили тело пропавшей российской туристки Надежды Ярыгиной. 40-летняя жительница Кирова отправилась на отдых в Кемер 31 декабря и должна была вернуться домой 8 января.

Стала известна предварительная причина смерти россиянки в Турции

Сотрудники отеля сообщили, что 4 января она ушла на прогулку в горы и не вернулась. По предварительной версии, туристка сорвалась со скалы.

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