На пляже отеля в Анталье нашли тело без головы

На пляж одного из пятизвездочных отелей Антальи выбросило тело без головы и правой руки. Об этом сообщает Haber Global.

Тело было найдено сотрудниками отеля, расположенного в районе Манавгат. Состояние тела не позволило установить пол и личность погибшего человека.

После осмотра полицейскими, судебным медиком и прокурором тело направили в Институт судебной медицины Антальи.

12 января турецкие спасатели обнаружили тело пропавшей российской туристки Надежды Ярыгиной. 40-летняя жительница Кирова отправилась на отдых в Кемер 31 декабря и должна была вернуться домой 8 января.