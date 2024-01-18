Шереметьево вслед за Внуков перестал принимать самолеты

Еще один аэропорт Москвы перестал принимать самолеты
Московский аэропорт Шереметьево вслед за Внуково приостановил прилеты и вылеты. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flifhtradar.
В районе Шереметьево закрыто воздушное пространство. Самолеты уже в течение нескольких часов кружат в небе над аэропортом, следует из данных.
Ранее стало известно о закрытии неба над Внуково. Также в аэропорту был введен план «Ковер», к которому прибегают при обнаружении неопознанного объекта в воздушном пространстве.