Шереметьево вслед за Внуков перестал принимать самолеты

Московский аэропорт Шереметьево вслед за Внуково приостановил прилеты и вылеты. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flifhtradar.

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В районе Шереметьево закрыто воздушное пространство. Самолеты уже в течение нескольких часов кружат в небе над аэропортом, следует из данных.