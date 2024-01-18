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Еще один аэропорт Москвы перестал принимать самолеты

Московский аэропорт Шереметьево вслед за Внуково приостановил прилеты и вылеты. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flifhtradar.

Шереметьево вслед за Внуков перестал принимать самолеты
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В районе Шереметьево закрыто воздушное пространство. Самолеты уже в течение нескольких часов кружат в небе над аэропортом, следует из данных.

В Пулково вводился план «Ковер»

Ранее стало известно о закрытии неба над Внуково. Также в аэропорту был введен план «Ковер», к которому прибегают при обнаружении неопознанного объекта в воздушном пространстве.

Происшествия
Международный аэропорт Внуково
Аэропорт Шереметьево
Москва
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