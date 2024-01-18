Названо возможное наказание для задержанного с наркотиками актера Руденко

Адвокат рассказал, какой срок грозит задержанному с наркотиками актеру Руденко
Актеру Анатолию Руденко грозит уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Как сообщает News.ru, так информацию о задержании артиста с пакетом мефедрона прокомментировал звездный адвокат Сергей Жорин.
Как отметил юрист, наказание будет зависеть от того, какой объем наркотика находился у Руденко. При значительных размерах срок наказания составляет до 3 лет лишения свободы, при крупных размерах — от 3 до 10 лет, а при особо крупных — до 15 лет тюрьмы.
Жорин отметил, что значительные, крупные и особо крупные размеры наркотических средств утверждаются правительством России, а потому все будет установлено в рамках расследования уголовного дела. Адвокат добавил, что наркотики являются злом, от которого нужно держаться подальше по множеству причин.
Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что Руденко задержали с наркотиками в ночь на 18 января в центре Москвы. Правоохранителям он заявил, что случайно нашел пакетик с мефедроном в парке еще в декабре во время прогулки с собакой и подумал, что это отрава для животных. По неизвестной причине он не выбросил его и носил в куртке.