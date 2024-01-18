В Подмосковье группа иностранцев избила участника СВО

Происшествие случилось 14 января в кафе «Вояж» города Чехова. Группа выходцев с Кавказа спровоцировала конфликт и жестоко избила участника специальной военной операции, находившегося в отпуске после ранения. Об этом сообщает телеграм-канал организации «Русская община».

© скриншот из видео

Кто-то из мигрантов услышал рассказ участника СВО Артема о его участии в боях другому посетителю кафе. Это очень не понравилось группе выходцев с Кавказа, которые стали толкать военнослужащего и пытались ударить его по раненой ноге. Затем злоумышленники оскорбили и пытались применить физические действия по отношению к девушке, которая хотела пригласить Артема на танец. Он вступился за даму и был жестоко избит несколькими мигрантами, которые при этом выкрикивали: «Вас там не добили, мы тут добивать будем!». Также «досталось» и еще одному мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов.

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Военного спасли работники кафе, спрятавшие его за стойкой бара. Приехавшие на место происшествия полицейские никого не задержали и дали возможность покинуть кафе всем его зачинщикам.

В полицию было подано два заявления — о побоях, а также о дискредитации СВО и участников боевых действий. На место избиения военного приезжали активисты организации «Русская община», которые потребовали в записанном видеообращении привлечь к ответственности всех виновных, отметив, что они готовы помочь в этом правоохранителям. Активисты также попросили Следственный комитет и прокуратуру заняться этим делом.