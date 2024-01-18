Аэропорт Внуково временно закрыт на прилет и вылет
Временно приостановлен прием самолетов и их вылеты из столичного аэропорта Внуково. Об этом со ссылкой на авиационные службы пишет ТАСС.
По данным авиационных служб, в районе Внуково временно закрыто воздушное пространство.
«Вылеты и прилеты приостановлены», - пояснил источник издания.
По данным онлайн-табло аэропорта на 12:26 мск, задержан вылет рейсов в Душанбе и Ош. Вовремя также не смогли сесть самолеты, выполняющие рейсы Ош-Москва и Ульяновск –Москва.
Ранее в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели в действие план «Ковер», который объявляется при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. Аэропорт Внуково объявил, что вводятся временные ограничения на полеты по независящим от него причинам. Позднее ограничения были сняты.