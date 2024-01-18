Аэропорт Внуково временно закрыт на прилет и вылет

Временно приостановлен прием самолетов и их вылеты из столичного аэропорта Внуково. Об этом со ссылкой на авиационные службы пишет ТАСС.

По данным авиационных служб, в районе Внуково временно закрыто воздушное пространство.

«Вылеты и прилеты приостановлены», - пояснил источник издания.

По данным онлайн-табло аэропорта на 12:26 мск, задержан вылет рейсов в Душанбе и Ош. Вовремя также не смогли сесть самолеты, выполняющие рейсы Ош-Москва и Ульяновск –Москва.