Россиянин устроил пьяный дебош в аэропорту и избил сотрудницу полиции

Пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту Волгограда, избил сотрудницу полиции и был задержан. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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Инцидент произошел в авиагавани 17 января. Мужчина 1967 года рождения напился перед вылетом в Москву, начал приставать к попутчикам и ругаться матом. Сотрудница полиции подошла к буйному пассажиру и попросила его успокоиться, в ответ россиянин накинулся на нее с кулаками.

Мужчина ударил правоохранительницу по лицу. По данным Telegram-канала Shot, впоследствии у женщины выявили сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и поверхностную рану уха.

Дебошира взяли под стражу. На него завели дело по статье 319 («Оскорбление представителя власти») и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.