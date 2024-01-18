Полицейские обнаружили крупную плантацию конопли в подмосковной деревне

Сотрудники полиции ликвидировали крупную плантацию конопли в деревне Черная Грязь. Об этом в четверг, 18 января, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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По ее словам, местные жители сообщили стражам порядка о том, что в одном из ангаров неизвестные выращивают коноплю. Полицейские прибыли на указанное бдительными гражданами место.

В ходе обыска удалось обнаружить растения в горшках, а также стеклянные банки с измельченной травой и металлические поддоны с листьями и стеблями. Экспертиза установила, что речь идет о конопле весом более 21 килограмма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». На месте стражи порядка задержали ранее судимого москвича и жителя Мурманской области. На время следствия они заключены в СИЗО.