В Новосибирске произошло массовое отравление роллами

В Новосибирске зарегистрированы случаи отравления роллами из доставки готовой еды. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Газета.Ru

Все пациенты употребили роллы, которые заказали в службе доставки «Харакири» в микрорайоне Шлюз Новосибирска. После массового отравления деятельность филиала службы была приостановлена. Lenta.ru

Пробы готовых блюд, сырья и смывы с инвентаря и оборудования направлены в лабораторию для проведения анализов и установления источника отравления. Роспотребнадзор сообщил о произошедшем в следственный комитет и прокуратуру. Российская газета