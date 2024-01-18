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В Новосибирске более десяти человек отравились роллами из доставки

В Новосибирске зарегистрированы случаи отравления роллами из доставки готовой еды. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Газета.Ru

Все пациенты употребили роллы, которые заказали в службе доставки «Харакири» в микрорайоне Шлюз Новосибирска. После массового отравления деятельность филиала службы была приостановлена. Lenta.ru

Пробы готовых блюд, сырья и смывы с инвентаря и оборудования направлены в лабораторию для проведения анализов и установления источника отравления. Роспотребнадзор сообщил о произошедшем в следственный комитет и прокуратуру. Российская газета

В пресс-службе управления СК по региону рассказали, что несколько человек были госпитализированы с острым пищевым отравлением. Следователи проводят проверку. ТАСС

В Новосибирске произошло массовое отравление роллами
© РИА Новости
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