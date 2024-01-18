Тело мужчины обнаружено в подвале гимназии в Новосибирске, где произошел пожар
Спасатели обнаружили тело мужчины на месте пожара в подвале новосибирской гимназии, сообщили в оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС в подвале гимназии обнаружено тело. Возгорание в подвале образовательного учреждения, где работала частная школа для охранников, произошел днем в четверг, по данным ГУ МЧС из здания было эвакуировано более 700 человек, которых разместили в находящемся по соседству здании театра.
Прокуратурой организована проверка по факту происшествия.
Ранее пожарные ликвидировали открытое горение в больнице в Новосибирске.