В Польше задержали бывшего заместителя министра иностранных дел

"Прокурор города Люблина из департамента [по борьбе с] организованной преступностью и коррупцией выдвинул против задержанного обвинения в превышении полномочий в целях получения материальной выгоды и предоставлении [служебной] информации неуполномоченному лицу, совершенных в период с февраля 2022 по май 2023 года", - говорится в полученном телеканалом коммюнике национальной прокуратуры.

Ранее Вавжик и девять других чиновников МИД Польши обвинялись в том, что в 2022 году они незаконно выдали 200 тыс. польских виз мигрантам из африканских и арабских стран. Если обвинения будут доказаны, Вавжик может быть приговорен к 10 годам тюремного заключения.