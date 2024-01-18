В Москве загорелись Усачевские бани

Пожар произошел на территории Усачевских бань в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что возгорание началось около 7 утра в одном из помещений на втором этаже здания на улице Усачева. Причины пожара пока неизвестны. Горит в том числе мансарда. Пожарные уже прибыли на место. Информации о пострадавших нет.

Усачевскую баню построили в 1934 году, в то время она была одной из самых крупных в Москве. Это место посещали знаменитые люди, в частности космонавт Юрий Гагарин и актер Юрий Никулин.

Накануне пожар произошел на территории Новомосковского административного округа, горел склад с картоном и автомобильными запчастями. Склад расположен в деревне Николо-Хованское, расположенное в 20 километрах к юго-западу от центра столицы.