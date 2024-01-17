Вылетевший в Казань самолет дважды вернули назад

Рейс авиакомпании Utair дважды не смог приземлиться в Казани из-за непогоды. Об этом сообщает издание Baza.

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По данным источника, вылет воздушного судна из Уфы в столицу Татарстана был назначен на 16 января. В первый раз самолет долетел до аэропорта назначения, около часа кружил над городом, а потом вернулся назад.

Отправление перенесли на вечер того же дня, а борт заменили. Однако во время второго полета в Казани была очередь на посадку воздушных судов из-за снега и низовой метели, поэтому лайнер снова ушел на запасной аэродром в Уфу.

К вечеру 17 января рейс так и не состоялся — его отменили из-за плохой погоды, а путешественников разместили в отеле.

«Большинство пассажиров пребывают в шоке. Все очень устали», — рассказала одна из участниц рейса.