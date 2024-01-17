Россиянка сломала позвоночник в сорвавшемся лифте

В одном из жилых домов Екатеринбурга с высоты седьмого этажа сорвался лифт. Женщина, находившаяся внутри, сломала позвоночник, пишет портал E1.RU со ссылкой на местных жителей.

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Поломка произошла, как только пассажирка зашла в кабину. Пострадавшую госпитализировали. Дом обслуживается ТСЖ. Диспетчеры пока не располагают информацией о случившемся. Согласно данным в Фонде капитального ремонта, замена лифтового оборудования в доме планировалась на 2027-2029 годы.