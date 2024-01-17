В Севастополе объявлена воздушная тревога, предупредил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Глава региона по традиции опубликовал в своем канале видео-памятку для населения, в которой рассказывается о том, что делать в случае воздушной тревоги.

В частности, в ней говорится, что жителям следует проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. В частности, необходимо отключить газ, воду, электричество.

На фоне тревоги было перекрыто движение по Крымскому мосту. Власти пояснили, что это является временной мерой и призвали автовладельцев, находящихся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.