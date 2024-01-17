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Рейс Сочи — Петербург сел в Саратове из-за неадекватной пассажирки

Самолет, летевший из Сочи в Петербург, сел в Саратове из-за неадекватной женщины. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи".

Рейс Сочи — Петербург сел в Саратове из-за неадекватной пассажирки
© Газета.Ru

По информации Telegram-канала, 17 января пассажиры самолета сообщили, что рейс приземлился в аэропорту Гагарин. Причиной посадки воздушного судна стало неадекватное поведение одной из пассажирок.

Очевидица произошедшего рассказала, что женщина, предположительно, была в состоянии алкогольного опьянения. Ее сняли с самолета, передает "ЧП Сочи". Рейс задержали на час.

"Командир сказал что заполнят документы и мы полетим до пункта назначения", — рассказала очевидица, передает Telegram-канал.

До этого в Сочи на час задержали вылет самолета в Петербург из-за хулиганской выходки пассажира. Мужчина закурил на борту воздушного судна.

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