Жители белгородского села остались без света из-за обстрела ВСУ

Окраина села Репяховка в Белгородской области попала под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки повредилась линия электропередачи. Пострадавших среди мирного населения нет.

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Под обстрел ВСУ попала окраина села Репяховка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что под отключение электроэнергии попали только жители Репяховки. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий обстрела после согласования с Министерством обороны РФ.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны сбили семь ракет и четыре беспилотника над Белгородской областью. По данным Минобороны, украинские войска использовали реактивные системы залпового огня «Ольха». Гладков уточнил, что в результате атаки ВСУ в двух квартирах многоквартирного дома выбиты окна, также повреждены четыре автомобиля и один хозяйственный объект. Никто не пострадал.