В Снежинске ребенка госпитализировали после падения сосульки на голову

В Челябинской области ребенок попал в больницу после того, как ему на голову упала наледь. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в медицинской сфере.

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Инцидент произошел в Снежинске. По словам очевидцев, они заметили ребенка возле ДК "Юбилейный", на голове мальчика была кровь. Школьник успел рассказать, что учится в пятом классе. На данный момент данные о состоянии пострадавшего отсутствуют.

Информацией о травмировании ребенка заинтересовались в прокуратуре. По данным сотрудников ведомства, наледь упала на ребенка с нежилого дома.

"Прокуратура проверит исполнение требований законодательства организацией, ответственной за надлежащее содержание здания", – сообщается в публикации.