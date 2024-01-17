Задержан заперший в машине 17-летнюю девушку таксист-мигрант

Следственным отделом по Электростали возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, который около часа не выпускал из своего такси 17-летнюю пассажирку. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным СК России, была организована проверка информации о том, что водитель такси, являющийся гражданином Республики Киргизии, везя несовершеннолетнюю девушку из Ногинска в Электросталь, запер машину, не давая пассажирке покинуть салон.

«В настоящее время водитель автомобиля задержан и доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств и проведения с его участием следственных действий. Устанавливаются детали произошедшего», - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено уголовное дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК России «Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего». В случае признания его виновным, таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.