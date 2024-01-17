В Белгороде задержали подозреваемого в нападении на прохожих на улицах города

Подозреваемый в нападениях на прохожих в Белгороде, которые снимали на видео и выкладывали в интернет, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. ТАСС
«Причастность других участников скандальных видео к совершению хулиганских действий устанавливается», — сообщила Волк. RT на русском
Официальный представитель МВД России сообщила также, что расследование уголовного дела продолжается. В качестве потерпевшего сотрудники правоохранительных органов допросили иностранного студента, который пострадал от незаконный действий фигурантов. Парламентская газета