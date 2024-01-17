Замглавы «Водоканала» Петербурга заключили под стражу

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 14 марта 53-летнего заместителя директора «Водоканала» Владимира Чернышева, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, замглавы «Водоканала» оказал содействие подконтрольной компании, которая выиграла тендер на обслуживание и уборку зданий и объектов предприятия, при этом стоимость договора была завышена на 125 миллионов рублей.