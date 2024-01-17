Подмосковная школьница бросила нож в девятилетнего брата

Школьница бросила нож в девятилетнего брата и угодила ему в грудь. Об этом стало известно в среду, 17 января.

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По информации «Московского комсомольца», инцидент произошел в деревне Федурново Балашихинского городского округа накануне вечером. 11-летняя девочка поссорилась со своим девятилетним братом, после чего школьница схватила нож и бросила его в оппонента. Орудие попало в грудь мальчика.

Осознав произошедшее, девочка побежала к соседям и попросила вызвать скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.