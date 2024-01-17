15-летний сын поэта Артиса скончался в реанимации

Сам Дмитрий Артис в октябре был ранен в зоне проведения СВО. Он заключал контракт с Министерством обороны, а осколочное ранение в бедро получил в последние дни службы. При этом он отмечал, что кость была не задета. «Mash на Мойке» пишет, что в последнее время в семье поэта были напряженные отношения. Днем 17 января Артис написал в Telegram, что ему больно «возвращаться на войну даже в разговорах». К публикации он приложил аудиосообщение от военнослужащего «в неопределенном состоянии», который признается Артису в том, что считает его «настоящим командиром».