15-летняя исчезла по дороге в школу в российском городе

По информации издания, 17 января в восемь утра школьница вышла из дома, но на занятиях так и не появилась. С тех пор ее никто не видел. В соцсети девочка также не заходила. Мать россиянки обошла родственников и друзей дочери, но информации о ее местонахождении получить не удалось. Женщина уверяет, что пропавшая — спокойный и тихий ребенок, который никогда не сбегал из дома. Конфликтов в семье, по ее словам, также не было.