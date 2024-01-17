В Белгороде проверят, законно ли получил гражданство нападавший на прохожих

Прокуратура Белгородской области проверит, законно ли получил российское гражданство подросток, нападавший на прохожих. RT на русском
«Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства РФ», — говорится в сообщении прокуратуры. Ura.Ru
Ранее в соцсетях появилось несколько видео, где подростки в Белгороде оскорбляют и жестоко избивают сверстников и взрослых людей. По репликам хулиганов можно предположить, что они выходцы из стран ближнего зарубежья. Российская газета
Установлены шесть лиц, причастных к совершению преступлений, пятеро из них, включая 17-летнего главаря банды, задержаны. Газета.Ru