Снежный храм, построенный на льду озера в Челябинской области, ушел под воду

В Миассе часовня из снега не дождалась приезда митрополита Челябинского и Миасского Алексия и ушла под воду. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Челябинской митрополией в соцсетях.

Ночью снежный храм, построенный перед праздником Крещения на льду озера Тургояк, ушел под воду, не дождавшись освещения воды в купели, запланированное на 17 января. Во время инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, храм утонул из-за технических нарушений, допущенных во время строительства. Как уточняется в посте, в прошлые годы часовню из снега строили уже после того, как была сделана прорубь. В этот раз рабочие сначала возвели "величественное снежное сооружение" и только после этого решили вырубить иордань.