В ЛНР ФСБ задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР жителя Кременского района по подозрению в шпионаже, сообщило ТАСС. По информации силовиков, мужчина передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местах дислокации российских военных и техники, «руководствуясь личными мотивами», сообщили в ведомстве.

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[Житель Кременского района] осуществлял собирание сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции. Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера, — говорится в сообщении.

В октябре жителя Южно-Сахалинска задержали по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По данным ФСБ, 57-летний мужчина планировал оказать содействие украинским силовикам из-за негативного отношения к политике российских властей и проведению СВО. Против него завели уголовное дело.