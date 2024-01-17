«Пришлось нокаутировать»: мужчина бросался с ножом на жителей казанского ЖК

В Казани мужчина бросается с ножом на своих соседей под камерами видеонаблюдения. Записи с них опубликовал Telegram-канал "Казань на максималках".

Жители ЖК "Залесный-Сити" страдают от агрессивного соседа, который ходит по территории и неадекватно себя ведет. Несколько случаев его неадекватного поведения попали на камеры видеонаблюдения, но привлечь к ответственности мужчину в полиции до сих пор не могут. По словам жильцов дома, неадекватного молодого человека уже забирали в отдел после их обращений, но он возвращался домой и принимался за старое.