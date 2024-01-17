«Пришлось нокаутировать»: мужчина бросался с ножом на жителей казанского ЖК
В Казани мужчина бросается с ножом на своих соседей под камерами видеонаблюдения. Записи с них опубликовал Telegram-канал "Казань на максималках".
Жители ЖК "Залесный-Сити" страдают от агрессивного соседа, который ходит по территории и неадекватно себя ведет. Несколько случаев его неадекватного поведения попали на камеры видеонаблюдения, но привлечь к ответственности мужчину в полиции до сих пор не могут. По словам жильцов дома, неадекватного молодого человека уже забирали в отдел после их обращений, но он возвращался домой и принимался за старое.
Однажды местному жителю пришлось спасать от агрессора незнакомую девушку. Он рассказал, что вышел в подъезд, когда услышал женские крики, и увидел, что мужчина размахивает ножом перед пострадавшей.
"Девушка спряталась за моей спиной, сильно испугалась. Пришлось парнишу с ножом нокаутировать", - говорит горожанин.
Этот же человек пытался выломать входную дверь в подъезде и испортить камеру в лифте.