Пенсионера забили до смерти из-за долга в миллион рублей

В городе Ачинске Красноярского края задержаны двое местных жителей по подозрению в убийстве 75-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. По версии следствия, пенсионера лишили жизни из-за 1 млн рублей, которые ему задолжал один из подозреваемых.

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Согласно материалам уголовного дела, потерпевший регулярно приезжал в Ачинск из Армении для лечения. При этом он неоднократно одалживал деньги 56-летнему местному жителю. Чтобы не возвращать накопившийся долг, тот решил расправиться с пожилым кредитором. Для осуществления задуманного мужчина привлек своего 37-летнего приятеля, пообещав ему вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Следователи установили, что подозреваемые заманили пенсионера под предлогом возврата денег в дом одного из них и поочередно несколько раз ударили его по голове деревянным бруском. Потерявшего сознание мужчину они бросили в кювет. Тело пенсионера было обнаружено 23 декабря.

Мужчинам предъявлены обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В настоящее время они находятся под стражей.