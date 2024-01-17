В ЦБ предупредили о мошенниках, подделывающих голоса для обмана россиян

Злоумышленники с целью обмана россиян стали использовать поддельные голоса родных и знакомых потенциальной жертвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк России.

Имитация голоса осуществляется с помощью специальных программ. Это необходимо мошенникам для того, чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод. Аферисты активно применяют комбинированные незаконные схемы, преимущественно используя телефонную связь. При этом все чаще злоумышленники прибегают к адресным схемам, которые составлены по цифровому портрету человека.

По данным регулятора, его мошенники могут составить, например, на основании информации, которую сам человек размещает на интернет-ресурсах: о родственниках, друзьях, работе, досуге. Россиянам рекомендуется с осторожностью подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и на других ресурсах. Нельзя пересылать в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, вводить на сомнительных сайтах личные данные. Ненужно совершать денежные операции по просьбе, поступающей по телефону от незнакомцев.

Банк России, при возникновении любых сомнений, советует позвонить человеку, от имени которого поступил звонок, и уточнить у него информацию.