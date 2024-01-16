Задержанный в Белгороде член банды подростков извинился на камеру
Задержанный в Белгороде член банды подростков, которая снимала на видео нападения на местных жителей, принёс свои извинения на камеру после задержания. Об этом сообщает Readovka.
Отмечается, что 17-летний задержанный был доставлен в отделение полиции, в котором и принёс свои извинения «перед всем русским народом».
«И извиняюсь перед всем русским народом, и перед теми людьми, кого я оскорбил, кого я ударил. Я совершил большую ошибку. Простите меня, пожалуйста. Такого больше не повторится», — сказал он.
Напомним, что ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту появления в социальных сетях видео, на котором было заснято нападение группы подростков на случайных прохожих в Белгороде.
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