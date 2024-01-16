Трепова* рассказала, на что потратила деньги за пронос бомбы

Дарья Трепова* (внесена в список террористов и экстремистов в России) на полученные от украинских кураторов деньги приобрела платье из секонд-хенда и абонемент на занятия фитнесом. Об этом пишет РИА «Новости».

В апреле 2023 года в петербургском кафе произошел теракт: взорвалась бомба, вмонтированная в статуэтку, которую Трепова подарила Владлену Татарскому (Максиму Фомину). В результате взрыва военкор погиб, десятки человек были ранены.

«Мне перевели столько, сколько было ранее указано: где-то 93 тысячи рублей, может, еще чуть больше», — рассказала экстремистка на суде.

Она пояснила, что потратила средства на гостиницу, билеты, книгу, еду, платье из секонд-хенда, кроссовки и абонемент на фитнес.

Ранее Трепова сообщила, что самостоятельно вышла на украинского журналиста Романа Попкова с целью узнать о возможности переехать на Украину. В дальнейшем стала выполнять его задания, которые вначале были безобидными.