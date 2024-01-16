По кадрам из видео узнали одного из участников банды, которая нападает на людей в Белгороде. Им оказался 18-летний студент, который занимается ММА. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Одним из нападавших на прохожих в Белгороде оказался 18-летний студент, занимающийся ММА. <…> Белгородского хулигана Дениса узнали по кадрам из видео, на которых он вместе с друзьями нападает на людей», — говорится в посте канала.

Отмечается, что Денис не выходил на связь с родными несколько дней назад. При этом преподаватели не жаловались на оценки и поведение студента. В пресс-службе ГУ МВД по Белгородской области сообщили, что против банды подростков, которая избивает и случайных прохожих, идет проверка. Личности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.