Аварию на теплосети в центре Нижнего Новгорода устранили

Авария на теплосети в центре Нижнего Новгорода устранена. Об этом во вторник, 16 января, сообщили в пресс-службе компании «Теплоэнерго».

© Вечерняя Москва

— Авария ликвидирована, повреждение устранено, систему запускают. Все параметры восстановятся в течение ближайших часов. Тепло уже потихонечку должно «расползаться» по батареям, — говорится.

Теплоснабжение двух школ и 20 домов восстанавливается, передает РИА Новости.

Десять человек получили ожоги после повреждения теплосети в Нижнем Новгороде. На месте аварии машина провалилась в люк. Специалистам пришлось вытаскивать транспортное средство с помощью троса.

В июле в ТЦ «Времена года» случилась коммунальная авария: в здании прорвало трубу с кипятком. В результате инцидента несколько десятков человек пострадали, еще четверо погибли. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».