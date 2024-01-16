Таксист напал на перевозившую мать с инвалидностью москвичку

В Москве таксист напал на машину женщины, которая перевозила 88-летнюю мать с инвалидностью. Об этом рассказала «360» сама пострадавшая горожанка.

© Lenta.ru

Она пояснила телеканалу, что ехала по главной дороге, а водитель такси двигался по периферии на большой скорости. Москвичка посигналила ему, чтобы он притормозил.

Однако мужчина, нарушив правила, проехал вперед и заблокировал путь автомобилистке, после чего вышел из салона.

«Стал бросаться просто как зверь на лобовое стекло водителя. Угрожал. Что-то кричал на своем языке. Показывал средний палец. Потом вернулся в свою машину, достал бутылку с какой-то жидкостью и бросил мне в лобовое стекло», — поделилась пострадавшая.

Она подчеркнула, что на ее машине был прикреплен инвалидный знак, а в салоне находилась мать-пенсионерка. Женщины в день происшествия направлялись в Боткинскую больницу на медицинские процедуры.

Горожанка написала заявление в полицию. Ее обидчика быстро отыскали и задержали.