Житель Подмосковья больше недели провел в квартире с телом матери
В подмосковном Дзержинском 60-летний мужчина больше недели жил в квартире с трупом своей матери. Об этом стало известно во вторник, 16 января.
По информации «Московского комсомольца», перед Новым Годом мужчина сильно избил свою мать за то, что та не дала ему денег на выпивку. Обещания сдать дебошира в полицию возымели эффект, и тот успокоился.
После этого в квартире воцарилась подозрительная тишина. После того, как соседи почувствовали странный запах и вызвали спасателей.
В момент прибытия экстренных служб мужчина спокойно смотрел телевизор, в то время как тело матери лежало на полу. Хозяин квартиры пояснил, что его родственница просто «устала» и сейчас «отдыхает». Вскрытие показало, что женщина была мертва как минимум 10 дней.
Похожая история произошла в Перми. Многодетная мать убила бывшего мужа и около месяца прятала его тело в кладовке. Сотрудники полиции задержали женщину.