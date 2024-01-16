Житель Подмосковья больше недели провел в квартире с телом матери

В подмосковном Дзержинском 60-летний мужчина больше недели жил в квартире с трупом своей матери. Об этом стало известно во вторник, 16 января.

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По информации «Московского комсомольца», перед Новым Годом мужчина сильно избил свою мать за то, что та не дала ему денег на выпивку. Обещания сдать дебошира в полицию возымели эффект, и тот успокоился.

После этого в квартире воцарилась подозрительная тишина. После того, как соседи почувствовали странный запах и вызвали спасателей.

В момент прибытия экстренных служб мужчина спокойно смотрел телевизор, в то время как тело матери лежало на полу. Хозяин квартиры пояснил, что его родственница просто «устала» и сейчас «отдыхает». Вскрытие показало, что женщина была мертва как минимум 10 дней.