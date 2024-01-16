В Воронеже неизвестная пыталась похитить первоклассницу

Неизвестная женщина попыталась похитить первоклассницу после уроков в школе №103 микрорайона Шилово в Воронеже. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы прокуратуры по Воронежской области.

"Прокуратурой области организована проверка по публикациям средств массовой информации о попытке похищения первоклассницы неизвестной женщиной из школы после уроков в микрорайоне Шилово города Воронежа", - сказал он.

Ранее Telegram-каналах появилась история женщины, которая рассказала, что, встречая дочку после уроков, увидела, как ребенка взяла за руку и повела за собой неизвестная женщина, которая попросила девочку называть ее мамой. Когда настоящая мама догнала своего ребенка и подняла шум, неизвестная сообщила, что просто перепутала ребенка со своей племянницей.

По данным прокуратуры по Воронежской области, в ходе проверки инцидента будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в организации исполнения требований законодательства об образовании и об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.